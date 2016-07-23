金价回落 因对美联储政策前景略感不安

路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周五走低，是全球降息大背景和美国货币政策可能在年底前收紧这两股力量在金市角力结果。

1916 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,323.16美元，本周可能累积下降约1%。

美国8月期金收跌0.6%，报每盎司1,323.4美元。

欧洲和日本央行将在更长时间内保持更为宽松政策的前景大大提振金价，黄金在本月触及两年最高，因宽松政策降低了持有黄金等无息资产的机会成本。

不过，强劲的美国数据令对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年底前升息的预期升温，从而推高美元。周五公布的美国制造业采购经理人指数(PMI)反应了上述趋势，就业分项指标触及去年7月来最高。

“人们认为，国际形势足以促使美联储按兵不动，但市场仍有些许的不安，”麦格理的分析师Matthew Turner表示。

“美联储目前更趋谨慎的假设无疑是正确的，因其未能如愿成功展开其升息周期，但更趋谨慎并不等于完全不作为。目前黄金进入了一个小的下行周期，因为近期出炉的一系列美国数据强劲。”

法国巴黎银行上调了今明两年金价预估，但表示，维持对黄金长期趋势的“负面偏向”，因预期美联储将会推进利率正常化，且美元将会保持强势。

现货钯金上扬多达0.7%，报每盎司687.40美元，为2015年10月以来最高，本周有望连涨第五周。

现货银在过去八周中首周下跌，今日下跌0.6%，报每盎司19.63美元。现货铂金急跌1.9%，报每盎司1,077美元。(完)