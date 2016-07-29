金价从两周高位下跌 料日本央行将扩大刺激举措

路透纽约/伦敦7月28日 - 金价周四在触及两周高位后转跌，因美元缩小跌幅，美股从低位攀升，料日本央行周五将宣布扩大货币刺激举措。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)没有暗示今年晚些时候将升息后金价上涨，美联储没有对利率更加明确表态带来的释然性动能周四将金价推至两周高位，但之后转跌。

据熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。

1938 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,335.60美元， 盘中升至两周高位的1,345.21美元。美国8月期金收涨0.4%，报1,332.30美元。

美元兑一篮子主要货币缩小跌幅，因日圆受有关日本政府施压日本央行扩大刺激举措的报导影响下跌，美股也摆脱盘中低位。

“这的确给黄金市场提供了锁定利润的理由，”HSBC Securities首席金属分析师James Steel称。

“反弹太快，市场失去了阵脚。”

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)过去三周黄金持有量减少近28吨。

其它贵金属中，钯金转跌，此前升0.9%至去年10月中以来最高的708美元。

为了追上其它贵金属在英国决定脱欧后录得的涨幅，钯金本月迄今已经飙升18%，为近八年半以来最好的月度表现。循环资产需求增加也令钯金受益。

铂金触及14个月高位的1,154.20美元，尾盘跌0.1%至1,133.75美元。现货银下跌0.8%，报20.19美元。(完)