金价在三周高位下方徘徊 钯金触及13个月高位

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦8月1日 - 金价周一变动不大，在昨日触及的近三周高位略下方徘徊，因投资人对美国短期内加息的预期降温。
但钯金和铂金表现更好，触及逾一年高位，因投资人信心改善。
1843GMT，现货金升0.2%，报1,353.29美元。上周五现货金触及1,355.10美元的7月12日来最高，因之前公布的美国经济成长数据逊于预期，打压美元。
美国12月期金收高0.2%，报1,359.60美元。
“美联储没有在7月加息，美元走软，且市场目前消化不会加息。从目前情况来看，一切都对金价有利。”花旗策略师David Wilson称。
钯金延续上个月大涨19%的升势，劲扬1.8%，报13个月高位722.70美元。
花旗在报告中指出，季度迄今，钯金表现超过黄金，因宏观和供需数据对铂金系金属有利。基金也有进一步作多钯金的空间。
铂金升1.6%，报1,161.20美元的14个月高位，现货银触及三周高位20.64美元，今年迄今暴涨47%，表现优于其他贵金属。
市场将密切关注本周的数据，包括周五的美国月度非农就业报告。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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