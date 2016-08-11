钯金急升至14个月高位 金价因美国数据疲弱而上涨

路透纽约/伦敦8月10日 - 钯金和铂金周三大幅上涨，因在价格突破关键技术水平后，对价格下跌的押注遭到逆转，市场交投清淡。金价上扬，因美元遭疲弱的美国数据打击。

钯金隔夜在亚洲交易时段急升，触及14个月高位，录得逾五个月来最大单日涨幅。交易员称，价格涨穿每盎司700美元，之后升穿上周触及的14个月高位723美元，引发一波空头回补。

1857 GMT，现货钯金升4.1%，报每盎司722.50美元， 在亚洲交易时段一度升至746.10美元。分析师称，由于交易稀疏，走势可能被夸大。

美国的一位现货交易员称，在空头回补和建立新的多头仓位双重原因作用下出现此涨势。

中国乘用车市场信息联席会周二发布报告称，中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，7月零售同比增速也达到26%。1-7月广义乘用车销量同比增长11.1%。

一交易员表示，该数据可能扶助钯金周三上涨。

钯金在7月录得八年半以来最大单月升幅，使押注价格下跌的投资者可能容易遭到重大损失。

铂金升2%，报1,173.24美元，盘中升至逾17个月最高的1,191.70美元。

现货金升0.5%，报1,346.53美元。交投最活跃的美国12月期金收高0.4%，报1,351.90美元。

金价上涨，此前发布的报告显示，美国第二季劳动生产率连续第三个季度下跌，美元因此承压。

美国劳动生产率的意外下跌印证了美国联邦储备委员会(FED/美联储)对经济可能进入低增长阶段的担忧，削弱美联储升息的决心。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)持金量周二连续第二日减少。

现货银上涨1.6%，报20.15美元。(完)