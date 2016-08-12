金价跌穿1350美元 因美元攀升且道指和标普500指数创新高

路透纽约/伦敦8月11日 - 金价周四跌至1,350美元之下，因美元走强，以及美股道指和标普500指数触及盘中纪录高位，但对美国货币政策前景的不确定性抑制了金市跌幅。

钯金急跌5%，回吐周三录得的巨大涨幅，盘中跌穿700美元的支撑位。

1851 GMT，现货黄金下跌0.4%，报每盎司1,341.40美元。美国12月期金收挫0.1%，报每盎司1,350美元。

金价年内迄今累积攀升27%，主要因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内不会进一步上调利率。升息将提升持有无收益黄金的机会成本。

一项路透调查显示，分析师预计美联储可能在大选结束后于12月升息。旧金山联储总裁威廉姆斯本周表示，联储应该在年内进一步上调利率。

另外，其它国家的央行越来越倾向于增加刺激力度。新西兰央行周四降息。

“影响金市的最重要因素是美国经济的表现，以及数据会促使联储采取怎样的行动，”LBBW的分析师Thorsten Proettel表示。

周四公布的数据显示，美国就业市场不断增强。

美元兑一篮子货币上扬，美国主要股指攀升至盘中纪录高位。

现货钯金下跌多达5%，至每盎司686.55美元，周三触及14个月高位746.10美元。

钯金周三在亚洲时段的清淡交投中大涨，显然是因为持有空头头寸的投资者回补空头。

“在昨日出现一定程度的过度上涨后，市场今日回调，”ETF Securities的商品策略师Martin Arnold说。

现货银跌0.17%，报每盎司20.03美元。现货铂金回落2.1%，报每盎司1,147美元。(完)