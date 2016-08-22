金价跌至两周低位 受美国升息前景拖累

- 路透纽约/伦敦8月22日 - 金价周一下跌，触及两周低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对经济的乐观评论增强了尽早而不是延后升息的预期。

美联储副主席费舍尔周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标。

上周纽约联储总裁杜德利称，劳动力市场在改善；旧金山联储总裁威廉姆斯称，等得太久才升息可能会让经济付出代价。

1838 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,338.01美元， 盘中触及8月9日以来最低的1331.35美元。

交投最活跃的美国12月期金收跌2.8美元，或0.21%，报每盎司1,343.4美元。

“我们绝对认为美国经济在复苏轨道上，通胀开始回升，就业基本上处于自然水平，所有这些因素表明，年底前升息的可能性很大，”Oxford Economics分析师Dan Smith称。

8月25日将在怀俄明州杰克森霍尔召开全球央行总裁年会，8月26日叶伦主席将发表讲话。

美元兑日圆和欧元周一上涨，因交易员在上周决策者发表评论后重新评估了升息预期。

截至8月16日当周，投机客减持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多头仓位，但仍接近上月初触及的纪录高位。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust上周持仓减少4.5吨，前周减少近20吨。

现货银触及七周低点18.77美元，尾盘跌2.31%，报18.84美元。

铂金跌1.19%至1,097.25美元，盘中跌至近一个月最低，钯金跌2.82%至688美元。(完)