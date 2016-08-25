金价跌至四周低位 投资人等待美联储主席叶伦讲话

路透纽约/伦敦8月24日 - 金价周三下跌1%至四周低位，因美元走强，市场期待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，将从中认真研读美国利率政策的线索。

周五1400 GMT(美东时间上午10点)，美联储主席叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行官员会议上发表讲话。近期部份美联储官员发表立场强硬言论，令投资人预期叶伦也可能采取不那么谨慎的升息论调。

美元.DXY周三上涨，帮助压低金价。

1906 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,324.66美元。美国12月期金下跌1.2%，报每盎司1,329.70美元。在美东时间上午8点41分的一分钟时间内，有超过1.2万口合约易手，价格直线下跌9美元，跌穿50日移动均线切入位。

“一切仍然都将取决于在杰克森霍尔发生什么，”瑞银分析师Joni Teves称，“在那之前很难作出决定。”

“根据市场定价，看似总体预计将于12月升息，所以叶伦讲话需要非常鹰派，才会把市场预期从12月提前至9月，”她称。

现货银连续第四日下跌，跌1.2%至每盎司18.55美元，盘中跌至6月30日以来最低的18.51美元。

周三发布的中国海关数据显示，7月银进口减少36%，铂金进口下降近一半，钯金进口增加17%。

铂金跌1.6%至1,081.40美元，盘中跌穿50日移动均线切入位，至7月25日以来最低的1,071.20美元，钯金最多跌2.8%,至676.97美元，为7月25日以来最低。(完)