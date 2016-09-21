金价持稳 因投资者押注美联储本周不会升息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦9月20日 - 金价周二持稳，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者开始了为期两日的会议，投资者押注会维持利率不变。
1902 GMT，现货金微升0.1%，报每盎司1,314.54美元， 美国12月期金基本持平，收高0.03%，报每盎司1,318.20美元。
“我们又回到下次升息预期决定短期走势的模式，即升息预期被推后，金价上涨；当升息预期提前，金价下跌，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。
“联储将会给市场注射升息预防针，为可能在明年3月升息埋下伏笔，这一预期对美元有利，相反对金价不利。”
投资者等待定于美东时间周三下午2点发布的政策声明，随后美联储主席叶伦将举行记者会，投资者将关注年底前升息的线索。
预料联储决策者还将下调利率预期，以反映出决策者对在产出、劳动生产率和物价增幅均慢于过去10年的情况下，经济需要多高利率的看法。
根据CME的FedWatch工具，市场消化的本周升息的可能性仅有12%，上周为24%。
全球股指和美元均上涨，因投资者不仅等待美联储政策会议结果，还在等待将于周三亚洲交易时段发布的日本央行政策决定。
“从技术角度看，贵金属的短期前景有所恶化，”Capital Economics在一份声明中称。
“的确，所有贵金属价格现在都跌穿了50日移动均线切入位，但仍在200日移动均线切入位之上。”
其它消息方面，瑞士海关数据显示，瑞士上个月从香港的黄金进口量触及2012年有纪录以来最高，但向香港和中国的合计出口量触及4月以来最低。
银价上涨0.3%，报19.20美元，前一交易日上涨近2%。
铂金升0.8%，报1,028.90美元；钯金下跌0.1%，报682.10美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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