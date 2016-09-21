金价持稳 因投资者押注美联储本周不会升息

路透纽约/伦敦9月20日 - 金价周二持稳，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者开始了为期两日的会议，投资者押注会维持利率不变。

1902 GMT，现货金微升0.1%，报每盎司1,314.54美元， 美国12月期金基本持平，收高0.03%，报每盎司1,318.20美元。

“我们又回到下次升息预期决定短期走势的模式，即升息预期被推后，金价上涨；当升息预期提前，金价下跌，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。

“联储将会给市场注射升息预防针，为可能在明年3月升息埋下伏笔，这一预期对美元有利，相反对金价不利。”

投资者等待定于美东时间周三下午2点发布的政策声明，随后美联储主席叶伦将举行记者会，投资者将关注年底前升息的线索。

预料联储决策者还将下调利率预期，以反映出决策者对在产出、劳动生产率和物价增幅均慢于过去10年的情况下，经济需要多高利率的看法。

根据CME的FedWatch工具，市场消化的本周升息的可能性仅有12%，上周为24%。

全球股指和美元均上涨，因投资者不仅等待美联储政策会议结果，还在等待将于周三亚洲交易时段发布的日本央行政策决定。

“从技术角度看，贵金属的短期前景有所恶化，”Capital Economics在一份声明中称。

“的确，所有贵金属价格现在都跌穿了50日移动均线切入位，但仍在200日移动均线切入位之上。”

其它消息方面，瑞士海关数据显示，瑞士上个月从香港的黄金进口量触及2012年有纪录以来最高，但向香港和中国的合计出口量触及4月以来最低。

银价上涨0.3%，报19.20美元，前一交易日上涨近2%。

铂金升0.8%，报1,028.90美元；钯金下跌0.1%，报682.10美元。(完)