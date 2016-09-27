金价基本持稳 关注点转向美国大选首轮辩论

路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周一基本持稳，稍早受美元走软提振延续上周涨势，但动能稍后消退，市场静待美国大选的首轮辩论，以寻找11月大选结果的线索。

上周金价上扬逾2%，为近两个月来最大周度涨幅，主要受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三会议结束后发表声明中，利率立场温和。

1857 GMT，现货金报每盎司1,337.40美元，微涨0.01%。美国12月期金收涨0.2%，报每盎司1,344.10美元。

“从上午开始，美元小幅走软，且油价劲扬，给商品市场的总体走势带来一定的提振，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg在金价上涨时说。

油价周一劲扬，因全球最大产油国齐聚阿尔及利亚，商讨支撑市场的举措。

全球股市走低，市场静待周二0100 GMT进行的民主党候选人希拉里和共和党候选人特普朗的首轮电视辩论。投资者将从中寻找谁会赢得大选的线索。

对金市而言，大选辩论可能会“很有意思，”Weinberg说，“如果辩论中特普朗的支持率领先，则金价可能会受到更大的支撑。”

特普朗的支持率攀升，可能会导致不确定性上升，因而，对黄金的避险需求就会增加，分析师称。

美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅，逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头，但分析师表示，尽管出现如此剧烈的震荡，新屋销售的总体趋势仍然向好。

上周五公布的数据显示，截至9月20日当周，对冲基金和基金经理连续第二周削减所持COMEX黄金的净多头头寸。

风险意愿疲弱重压在工业上运用更多的贵金属，现货铂金下跌1.3%，报每盎司1,037.40美元。现货钯金回落1.2%，报每盎司691.47美元。

现货银下跌1.4%，报每盎司19.38美元。(完)