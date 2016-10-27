金价变动不大 市场静待美国升息时机更多迹象

路透纽约/伦敦10月27日 - 金价周四变动不大，受美元保持强劲压制，市场在等待预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时机的更多迹象。

对美联储将升息的押注带动美元兑一篮子主要货币本周升至九个月高位，限制了金价的升势。周四美元指数升约0.3%。

1911 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,270美元，美国期金收高0.2%，报1,269.50美元。在过去一周，现货金在宽幅为16美元的区间内交投。

“美元持续走强压制了金价上升的势头。金价走高，但成交量不大，谈不上什么真正的热情。”LOGIC Advisors创办人之一的BillO'Neill称。

“我认为短期内会有利率忧虑...但长期我仍认为市场将走高。”

分析师表示，全球第二大黄金消费国－印度的实货需求增加扶助金价，令金市在美联储预期在12月加息前避免遭抛售。

印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日，即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)，黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送，这也帮助支撑金价。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares周三持金量减少1.49%，至942.59吨。

其它金属市场，现货银升0.1%，报17.60美元，铂金升0.2%，报每盎司963.75美元，周三盘中铂金升至逾两周最高的970.80美元。 钯金下跌1.5%，报611.95美元。(完)