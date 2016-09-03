金价跳升 此前发布的美国8月就业报告弱于预期

路透纽约/伦敦9月2日 - 金价周五升逾1%，此前美国8月就业数据弱于预期，削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的可能性，但金价在美元转升后缩小涨幅。

美国8月非农就业岗位增加15.1万个，低于预估的18万个。

不过，里奇蒙联储总裁拉克尔称，美国经济看似强劲到足以支撑大幅调高利率。

现货金在发布非农就业岗位数据后跳升至盘中高位的1,328.73美元，1820 GMT,现货金上涨0.7%，报1,322.36美元。本周将上涨0.15%。

美国期金收高0.7%，报1,326.70美元。

美股上涨，欧股反弹，此前发布的数据给美联储保持利率不变留下更多空间。美元稍晚转升，较长期公债收益率走高。

“还要观察金价是否能抓住今日非常一般的就业数据提供的机会，”BMO Capital Markets基础和贵金属董事Tai Wong称。

“市场没有预计到美国数据会如此不振...表明美国经济没有强劲到能够支撑再一次升息，这对金价有利，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。

下周一为美国劳工节假日，预计许多美国交易员将离场。

现货银上涨2.5%，报每盎司19.31美元的两周高位；现货铂金升1.1%，报1,054.50美元；现货钯金涨1.4%，报672.70美元。(完)