金价持稳 市场预计美联储本周将升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦3月14日 - 金价周二基本持平，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期提振美元走高，打压黄金，但欧洲政治风险支撑了对黄金的避险需求。
美元指数攀升，令以美元计价的黄金对非美国投资者来说更贵。
投资者认为，美联储升息已是板上钉钉，随将焦点转向美联储在周三会议结束时将传递何种讯息。美联储在去年12月预计2017年将升息三次。
1859 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,201.54美元，因投资者在美联储会议前采取观望态度。美国4月期金收跌0.04%，报1,202.60美元。
“通常情况下，一旦升息成为事实，美元就会开始小跌，金价趋向于回升，我们预计这次也是这样，”State Street Global Advisors黄金策略负责人George Milling-Stanley称。
其它方面，投资者聚焦荷兰周三大选情况，这提振了黄金的避险吸引力。
在英国，市场对苏格兰再次进行独立公投，以及政府触发里斯本条约第50条正式启动脱欧谈判的担忧升温。
SPDR Gold Trust持金量周一增加0.83%。
现货银收跌0.2%，报每盎司16.91美元，现货铂金下跌0.1%，报934.74美元，现货钯金下跌1.3%，报741.20美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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