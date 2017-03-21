金价触及两周高位 因美元受G20公报拖累重挫

路透纽约/伦敦3月20日 - 金价周一小涨至两周高位，因美元跌至六周低位，20国集团(G20)在周末举行峰会期间，对美国政府的贸易保护主义采取默许态度。

金价从上周三开始一路上行，当日美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息，但并未预计未来两年会大大加快升息步伐，美元受累走软。

美元指数今日盘中跌至六周低位，后反弹至小涨0.1%。

“我认为金价将会继续攀升，上行目标为1,250美元，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。

“我预计美联储不会激进升息，且英国在本月稍后正式启动退欧进程后，将引发很大的不确定性，另外，俄罗斯方面也是问题重重。”

1814 GMT，现货金上涨0.44%，报每盎司1,233.92美元，盘中触及3月6日以来最高1,235.50美元。

美国4月期金涨0.3%，收报每盎司1,234.00美元。

全球20个最大经济体的财政金融领导人经过两天会议，未能达成折衷，最终放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺，对日益深陷保护主义的美国采取默许态度，打破10年来支持自由贸易的惯例。

受此影响，全球市场风险意愿降温，从而导致股市、美元和原油承压，投资者买入黄金避险。

路透技术分析师王涛表示，现货金预计将测试1,237美元的阻力位，若升穿该水平，可能进一步攀升至1,243美元。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold的持金量上周五减少0.35%，至834.10吨，这是黄金看涨背景上的一块小瑕疵。

现货银上扬0.3%，报每盎司17.37美元。现货铂金升1.2%，报每盎司969.70美元。现货钯金攀升1.1%，报每盎司781.20美元。(完)