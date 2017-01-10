金价触及五周高位 市场为特朗普就任作准备

路透纽约/伦敦1月9日 - 金价周一攀升至五周高位，市场重新评估特朗普在本月稍后就任总统后，美国经济的前景。另外，美元和美国公债收益率下滑扶助支撑金价。
2017 GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,183.60美元，盘中触及12月5日以来最高1,185.80美元。美国2月期金收涨1%，报每盎司1,184.90美元。
上周金价创两个月来最大周度涨幅。
“美债收益率小幅回落，美元微跌以及股市下滑，足以支撑金价。黄金开始从新兴市场更趋稳定中受益，”汇丰证券的首席金属分析师James Steel表示。
黄金支持的上市交易基金持金量大幅减少的势头近期也有所缓解，加之，亚洲主要黄金市场印度和中国的季节性买需十分强劲，印度已进入了婚礼季节的高峰期，而中国农历新年将至。
“市场人士在美国大选后不久建立的预期降温也是影响金价的因素之一，”瑞银分析师Joni Teves说。
“在有明确的迹象显示美国成长加速，或者新政府对其计划内容，以及新政是否会接近人们已经消化的预期发出指引前，人们的预期降温。”
周五晚些时候公布的数据显示，截至1月3日当周，对冲基金和基金经理连续第八周削减所持COMEX黄金期货的净多头头寸。
波士顿联储和总裁罗森格伦呼吁美联储加快升息步伐。亚特兰大联储总裁洛克哈特称，特朗普政府可能出台的财政刺激举措，使经济面临的风险转趋上行。
现货铂金盘中上扬多达1.6%，触及两个月高位每盎司981.90美元，接近200日移动均线。现货钯金上扬1.6%，触及五周高位每盎司768.10美元。
现货银升0.8%，报每盎司16.61美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)