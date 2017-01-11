金价触及六周高位 因特朗普新政的不确定性和英国退欧忧虑

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约/伦敦1月10日 - 金价周二攀升至六周最高，受助于在美国候任总统特朗普周三举行记者会前，美元稍早走软。
市场关注特朗普在11月大选中胜出后举行的首个记者会，希望从中寻找其支出计划的更多线索。
英镑持稳，全球股市上扬，稍早英镑和欧洲股市走低，因在英国首相特雷沙梅周日表示，无意保留“丝毫”欧盟成员国地位后，市场担忧英国会“硬脱欧”。
现货金盘中触及11月30日以来最高1,190.46美元，后回吐涨幅，2019 GMT，上扬0.4%，报每盎司1,185.36美元。
美国2月期金收涨0.05%，报每盎司1,185.50美元。
荷银商品策略师Georgette Boele称，美元走软、美国公债收益率下滑以及投资者避险意愿，为黄金创造了一个有利的环境。
“特朗普明天举行记者会，在此之前，市场看似有些不安，”Boele说，不过，这样的人气不会持久，因预计美国将会升息，损及黄金。
中国新年前对黄金的强劲实货需求也扶助提振金价，Marex Spectron的贵金属部门主管David Govett说，“在特朗普即将上任之际，存在巨大的不确定性，”投资者开始买入黄金。
现货银上扬1.3%，报每盎司16.77美元，盘中升至12月15日以来最高16.90美元。
“我们预计，今年光电行业对白银的需求可能会小幅下降，但总体而言，全球需求很可能继续保持在纪录第二高的水平，”Metals Focus在一份报告中称。他还指出，汽车行业的需求也将会继续保持。
现货铂金逆势而动，下跌0.2%，报每盎司972.50美元。现货钯金升0.4%，报每盎司761.45美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”