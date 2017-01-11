金价触及六周高位 因特朗普新政的不确定性和英国退欧忧虑

路透纽约/伦敦1月10日 - 金价周二攀升至六周最高，受助于在美国候任总统特朗普周三举行记者会前，美元稍早走软。

市场关注特朗普在11月大选中胜出后举行的首个记者会，希望从中寻找其支出计划的更多线索。

英镑持稳，全球股市上扬，稍早英镑和欧洲股市走低，因在英国首相特雷沙梅周日表示，无意保留“丝毫”欧盟成员国地位后，市场担忧英国会“硬脱欧”。

现货金盘中触及11月30日以来最高1,190.46美元，后回吐涨幅，2019 GMT，上扬0.4%，报每盎司1,185.36美元。

美国2月期金收涨0.05%，报每盎司1,185.50美元。

荷银商品策略师Georgette Boele称，美元走软、美国公债收益率下滑以及投资者避险意愿，为黄金创造了一个有利的环境。

“特朗普明天举行记者会，在此之前，市场看似有些不安，”Boele说，不过，这样的人气不会持久，因预计美国将会升息，损及黄金。

中国新年前对黄金的强劲实货需求也扶助提振金价，Marex Spectron的贵金属部门主管David Govett说，“在特朗普即将上任之际，存在巨大的不确定性，”投资者开始买入黄金。

现货银上扬1.3%，报每盎司16.77美元，盘中升至12月15日以来最高16.90美元。

“我们预计，今年光电行业对白银的需求可能会小幅下降，但总体而言，全球需求很可能继续保持在纪录第二高的水平，”Metals Focus在一份报告中称。他还指出，汽车行业的需求也将会继续保持。

现货铂金逆势而动，下跌0.2%，报每盎司972.50美元。现货钯金升0.4%，报每盎司761.45美元。(完)