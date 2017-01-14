金价徘徊在七周高位之下的水准 美元下滑后由跌转升

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
交易员称，美元和美债收益率盘初上涨，因美国零售数据强劲，强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能比之前预想地更早升息的预期。
2009 GMT，现货金收高0.2%，报1,197.99美元，本周升2.1%。
美国期金收跌0.3%，报1,196.20美元，下周一因美国假日市场将提前闭市。
金价从12月中触及的低位上涨了6.5%，周四达到11月23日以来的最高水平，此前美国候任总统特朗普未能阐述其减税和增加基建支出计划。
“很明显有许多新的多头头寸进入市场，在当前的价位仍有利可图，”三菱分析师Jonathan Butler称。
“特朗普的经济政策，特别是给企业减税，可能导致股市价值上升，减少资金向金市流入。”
投资者期待特朗普1月20日的就职演讲，他们将再次检视其美国经济计划细节。
加拿大丰业银行称，如果1,178美元的支撑位能够守住，他们预计金价将进一步上涨。
本周金价走高压抑了亚洲的实货需求。
其它贵金属市场，现货银升0.08%，报16.78美元，前日触及16.98美元的近一个月最高水平。
现货铂金升1.2%，报984.20美元，守在周四触及的两个月高位之下，银和铂金均将录得连续第三周上涨。
钯金下跌0.7%，报750.90美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”