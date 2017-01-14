金价徘徊在七周高位之下的水准 美元下滑后由跌转升

路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。

交易员称，美元和美债收益率盘初上涨，因美国零售数据强劲，强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能比之前预想地更早升息的预期。

2009 GMT，现货金收高0.2%，报1,197.99美元，本周升2.1%。

美国期金收跌0.3%，报1,196.20美元，下周一因美国假日市场将提前闭市。

金价从12月中触及的低位上涨了6.5%，周四达到11月23日以来的最高水平，此前美国候任总统特朗普未能阐述其减税和增加基建支出计划。

“很明显有许多新的多头头寸进入市场，在当前的价位仍有利可图，”三菱分析师Jonathan Butler称。

“特朗普的经济政策，特别是给企业减税，可能导致股市价值上升，减少资金向金市流入。”

投资者期待特朗普1月20日的就职演讲，他们将再次检视其美国经济计划细节。

加拿大丰业银行称，如果1,178美元的支撑位能够守住，他们预计金价将进一步上涨。

本周金价走高压抑了亚洲的实货需求。

其它贵金属市场，现货银升0.08%，报16.78美元，前日触及16.98美元的近一个月最高水平。

现货铂金升1.2%，报984.20美元，守在周四触及的两个月高位之下，银和铂金均将录得连续第三周上涨。

钯金下跌0.7%，报750.90美元。(完)