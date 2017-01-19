金价从八周高位下滑 因通胀数据推高美元

路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
不过，金市今日波动不大，市场等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦稍后的讲话，希望从中寻找美国货币政策的线索。
1945 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,209.34美元，周二触及11月中以来最高。
美国2月期金收跌0.07%，报每盎司1,212.10美元。
美国劳工部周三报告，12月消费者物价指数(CPI)较上月增长0.3%，按年增长2.1%，为2014年6月以来最大增幅。
“我们预计美联储将会以更快的速度升息，对已开始攀升的通胀压力作出响应，”Capital Economics的分析师Simona Gambarini表示。
“特朗普新政可能导致通胀更快速地攀升——这在很大程度上取决于有哪些财政政策被落实。”
“美元给黄金带来一定的压力。”券商RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
美联储公布最新褐皮书后，金价扩大跌幅。褐皮书指出，制造业反弹和就业市场供应吃紧，反应美国经济体质强健。
另外，特朗普周五宣誓就职前，其政策的不确定性继续支撑金价。
现货银跌0.1%，报每盎司17.14美元，稍早升至两个月高位17.33美元。
现货铂金回落1.3%，报每盎司961.49美元。现货钯金升0.2%，报每盎司749.30美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)