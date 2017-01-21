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国际财经 | 2017年 1月 21日 星期六 08:20 BJT

金价上涨 因美元在特朗普就职后下跌

路透纽约/伦敦1月20日 - 金价周五上涨，因美元下跌，美债收益率从高位回落，此前特朗普宣誓就任美国总统。

美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，促使投资者担心其实施贸易保护主义政策。

“我认为他提及的一些民粹主义问题支撑了金价，”汇丰证券首席金属分析师James Steel称。

2004 GMT，现货金上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。

美元指数下跌0.4%，盘中稍早曾上涨。

强于预期的美国就业、楼市和工厂数据，强化了美国经济足够强劲能够支撑升息的观点，但金价对此没有理会。

费城联邦储备银行总裁哈克周五称，如果就业市场进一步改善，通胀向联储2%的目标前进，他预计今年将升息三次。

其它贵金属，铂金上涨最多5.2%，至792.90美元，为2015年5月以来最高。

现货银上涨0.5%，报17.09美元，现货钯金上涨2.2%，报978.90美元。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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