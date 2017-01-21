金价上涨 因美元在特朗普就职后下跌

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约/伦敦1月20日 - 金价周五上涨，因美元下跌，美债收益率从高位回落，此前特朗普宣誓就任美国总统。
美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，促使投资者担心其实施贸易保护主义政策。
“我认为他提及的一些民粹主义问题支撑了金价，”汇丰证券首席金属分析师James Steel称。
2004 GMT，现货金上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
美元指数下跌0.4%，盘中稍早曾上涨。
强于预期的美国就业、楼市和工厂数据，强化了美国经济足够强劲能够支撑升息的观点，但金价对此没有理会。
费城联邦储备银行总裁哈克周五称，如果就业市场进一步改善，通胀向联储2%的目标前进，他预计今年将升息三次。
其它贵金属，铂金上涨最多5.2%，至792.90美元，为2015年5月以来最高。
现货银上涨0.5%，报17.09美元，现货钯金上涨2.2%，报978.90美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)