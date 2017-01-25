金价从两个月高位回落 因美元反弹

路透纽约/伦敦1月24日 - 金价周二大跌近1%，从两个月高位回落，因投资人评估美国总统特朗普首个政策行动，且美元在本周稍早挫至七周低点后回稳。
特朗普周一签署行政令，正式退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，他还告诉美国制造业高管，他将对把工厂转移到海外，再将产品进口到美国的做法收取高额的边境税。
法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称，金价处于高位是进行一些获利了结的机会，并指金价陷于1,120-1,220美元区间内。
特朗普带有保护主义色彩的讲话以及政策缺乏细节，促使一些投资人转投黄金，通常在地缘政治和金融市场动荡的时候，黄金被视为替代投资。周二，金价升至11月22日来最高后回落。
现货金跌0.77%，报每盎司1,208美元，盘中触及1,219.59美元高位，美国期金收低0.4%，报每盎司1,210.8美元。
美元指数反弹至约100.330，昨日一度跌至七周低点99.899。
世界银行周二在其季度商品市场展望中表示，今年贵金属价格预计将下跌7%，因投资需求疲弱、美元上涨的前景以及实质利率上升。金价预计将下滑8%。
渣打银行在报告中表示，12月初上海黄金交易所买盘增加，但之后成交量持续减少。通常在旺季，最早会在农历新年前八周，对黄金的买盘增加。今年农历新年在1月28日。
其它贵金属，现货银跌0.76%，报17.07美元；钯金上扬1.3%，报785.97美元，盘中触及2015年5月以来最高的796.20美元。
现货铂金升至11月10日来最高的1,004.50美元。（完）
(编译 李军; 审校 利棣儿)