金价在美联储维持利率不变后缩减跌幅

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦2月1日 - 黄金价格周三缩减部分跌幅，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)在美国总统特朗普上任后的首次货币政策会议上维持利率不变后，美元回吐涨幅。
美联储周三对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。美联储称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。
“美联储发布毫无意外的声明后，金价基本上收复了今日的失地，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong称。
“去年三位持不同意见的委员今年轮换出去，本届投委更为鸽派，行事谨慎。”
金价对利率颇为敏感，特别是在美国，因为升息会提高持有非孽息资产的机会成本，并提振美元。
1939 GMT，现货金微跌0.08%，至每盎司1,209.58美元，盘中低见1,197.73美元。
美国2月期金在美联储声明发布前收低0.3%，报1,208.30美元。
美元指数缩减涨幅，小升0.1%。
CIBC Capital Markets董事兼高级分析师Royce Mendes称，周五的非农就业报告将是下一个重要数据。
白银上扬0.2%，报17.56美元，昨日触及逾11周最高的17.61美元。
铂金微升0.08%，报995.24美元，钯金涨1%，报760.25美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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