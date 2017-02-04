美国公布非农就业数据后金价持稳

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周五变动不大，收复稍早失地，因美元受美国就业数据打压。美国公布的非农就业报告显示，上月薪资增长疲弱，这削弱了短期内升息的可能性。
尽管1月美国就业增长大于预期，因建筑和零售企业加大招聘力度，但薪资鲜有增加。
在1925 GMT，现货金持稳在1,215.75美元，脱离稍早低点1,207.10美元。美国4月期金上涨0.1%，收报1,220.80美元。
“市场看来关注的是疲弱的薪资数据，这暗示相当疲弱的通胀压力，因此美联储加息的需求度降低。”德国商业银行分析师Carsten Fritsch在路透全球黄金论坛上表示。
美元指数和10年期美国公债收益率变动不大，脱离日高。
金价本周势将上涨约2%，因美元将录得四周连跌，受投资人对特朗普总统的工作方式和升息前景缺乏透明度的担忧影响。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周四黄金持仓量增加1.5吨，至811.22吨，连升第二日。
现货银小跌0.2%，至每盎司17.40美元；现货铂金跌0.4%，至995.85美元。
现货钯金下挫1.5%，至每盎司745.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。