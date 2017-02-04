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国际财经 | 2017年 2月 4日 星期六 10:21 BJT

美国公布非农就业数据后金价持稳

路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周五变动不大，收复稍早失地，因美元受美国就业数据打压。美国公布的非农就业报告显示，上月薪资增长疲弱，这削弱了短期内升息的可能性。

尽管1月美国就业增长大于预期，因建筑和零售企业加大招聘力度，但薪资鲜有增加。

在1925 GMT，现货金持稳在1,215.75美元，脱离稍早低点1,207.10美元。美国4月期金上涨0.1%，收报1,220.80美元。

“市场看来关注的是疲弱的薪资数据，这暗示相当疲弱的通胀压力，因此美联储加息的需求度降低。”德国商业银行分析师Carsten Fritsch在路透全球黄金论坛上表示。

美元指数和10年期美国公债收益率变动不大，脱离日高。

金价本周势将上涨约2%，因美元将录得四周连跌，受投资人对特朗普总统的工作方式和升息前景缺乏透明度的担忧影响。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周四黄金持仓量增加1.5吨，至811.22吨，连升第二日。

现货银小跌0.2%，至每盎司17.40美元；现货铂金跌0.4%，至995.85美元。

现货钯金下挫1.5%，至每盎司745.75美元。(完) 　

(编译 李军; 审校 母红)

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