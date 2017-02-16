金价转升 尽管美国数据强劲和叶伦暗示升息

路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐落后于经济的发展。周三费城联储主席哈克重申了今年应升息三次的观点。

2014 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,231.06美元。

“所有关于利率的消息，市场基本上都没有理会，我觉得市场可以轻松消化升息25个基点的预期，”LOGIC Advisors联合创始人Bill O'Neill称。

“开始看到一些大型基金返回了市场。”

美元指数持平，因投资者在美元早盘升至一个月高位后获利了结，在叶伦未能就下次升息时机提供新的线索后美元回落。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold今年迄今持金量增加了18吨，远低于去年同期的增幅。

美国4月期金收高0.6%，报1,233.10美元。

其它贵金属，钯金上涨0.9%，报每盎司786.15美元，盘中升至三周高位的791.20美元，与其它贵金属下跌的走势逆向而行，与其它景气资产上升的走势保持了一致。

现货银下跌0.05%，报17.94美元，铂金下跌0.2%，报1,002.05美元。(完)