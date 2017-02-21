金价因美国数据疲弱削减跌幅 之前受美国升息预期拖累下跌

路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。

2023 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,235.85美元，但自年初以来已累积上涨逾7%。美国4月期金收跌0.02%，报每盎司1,238.90美元。

美元走强，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员暗示，可能在3月升息。这使以美元计价的商品对于非美国买家更昂贵。

今日公布的数据显示，2月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值为53.9 ，低于1月终值55.6和预估55.8。数据公布后，金价从低位反弹。

“美联储官员周末讲话对通胀的立场非常强硬，但PMI数据不及预期，”RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示。

“美联储将在3月会议上有所行动已不是什么新鲜事，但金市今日对此有了一些新的猜想。”交易商目前关注多位地区联储总裁的讲话，从中寻找未来升息时机的线索，并等待周三发布的1月会议记录。

“美国货币政策将在某个时点，可能是3月，收紧的可能性限制金价表现，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar说。

“政治面存在很多的不确定性，避险买盘流入金市。”

全球股市攀升至纪录高位，因数据显示，欧元区企业活动加速，触及六年高位。

现货银跌0.4%，报每盎司17.94美元。现货铂金回落0.3%，报每盎司997.95美元。现货钯金上涨0.6%，报每盎司776.75美元。(完)