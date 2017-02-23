金价转升 因美元在美联储发布会议记录后下跌

路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。

美联储公布的1月31日至2月1日会议记录还显示出，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

1956 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,237.48美元，美国期金在会议记录发布前收跌0.5%，报1,233.30美元。

美元在会议记录发布后转跌。

“金价在会议记录发布后转升，因会议记录指出，许多决策者认为通胀压力大幅上升的风险不大，如果出现通胀压力，美联储有‘足够时间’应对，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。

高盛在一份公告中称，“我们的经济学家预计今年升息三次，预计6月升息的可能性为80%，我们还预计美国较长期实质利率将小幅上升，给金价带来下行压力。”

周二，费城联储总裁哈克表示，只要通胀、产出和其它数据继续显示美国经济在增长，他支持在3月中的会议上升息。

投资者还在关注美国总统特朗普下周将在国会发表的讲话，预计他将届时宣布税改政策。

现货银升0.6%，报每盎司18.04美元，铂金升0.3%，报1,002.45美元，现货钯金下跌1.6%，报766.75美元。(完)