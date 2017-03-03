金价大跌 因美国升息前景提振美元

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约3月2日 - 金价周四走低，可能创下12月来最大单日跌幅，因强劲的美国经济数据和美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话，助长了3月升息的预期，提振美元走强。
1854 GMT，现货金跌1.3%，报每盎司1,232.61美元，可能录得12月15日以来最大单日跌幅。
美国4月期金收跌1.4%，报每盎司1,232.90美元。
周四公布的数据显示，最新一周初请失业金人数降至44年低位。劳动力供应吃紧，加之通胀不断回升，可能促使美联储在本月会议上升息。
“短期风险可能偏下行。美联储过去两次升息前，金价均下跌，但之后金价随即反弹。这样的情景可能重现，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示。
美联储理事布雷纳德周三称，全球经济不断增强，美国经济复苏稳健，表明美联储“适合在短期内升息”。另一位理事鲍威尔周四称，“3月升息的理据已经充分。”
“从目前情况来看，3月可能升息，”U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth在谈到升息可能性时说。“投资者减少对黄金的押注。”
美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五将发表讲话，可能为联储的政策路径提供进一步线索。
股市和美元上涨也重压金价。
不过，分析师称，金价下修的幅度可能有限，因投资者仍青睐黄金，将其作为对冲全球不确定性和通胀上升的工具。
荷银将2017年底金价预估上调200美元，至每盎司1,300美元，但表示，金价可能短期内可能进行盘整，今年稍后转升。
现货银急跌3.8%，报每盎司17.71美元。
现货铂金回落3.2%，报每盎司982.50美元，盘中跌穿200日移动均线。现货钯金下跌1.2%，报每盎司765.65美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”