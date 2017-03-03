金价大跌 因美国升息前景提振美元

路透纽约3月2日 - 金价周四走低，可能创下12月来最大单日跌幅，因强劲的美国经济数据和美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话，助长了3月升息的预期，提振美元走强。

1854 GMT，现货金跌1.3%，报每盎司1,232.61美元，可能录得12月15日以来最大单日跌幅。

美国4月期金收跌1.4%，报每盎司1,232.90美元。

周四公布的数据显示，最新一周初请失业金人数降至44年低位。劳动力供应吃紧，加之通胀不断回升，可能促使美联储在本月会议上升息。

“短期风险可能偏下行。美联储过去两次升息前，金价均下跌，但之后金价随即反弹。这样的情景可能重现，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示。

美联储理事布雷纳德周三称，全球经济不断增强，美国经济复苏稳健，表明美联储“适合在短期内升息”。另一位理事鲍威尔周四称，“3月升息的理据已经充分。”

“从目前情况来看，3月可能升息，”U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth在谈到升息可能性时说。“投资者减少对黄金的押注。”

美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五将发表讲话，可能为联储的政策路径提供进一步线索。

股市和美元上涨也重压金价。

不过，分析师称，金价下修的幅度可能有限，因投资者仍青睐黄金，将其作为对冲全球不确定性和通胀上升的工具。

荷银将2017年底金价预估上调200美元，至每盎司1,300美元，但表示，金价可能短期内可能进行盘整，今年稍后转升。

现货银急跌3.8%，报每盎司17.71美元。

现货铂金回落3.2%，报每盎司982.50美元，盘中跌穿200日移动均线。现货钯金下跌1.2%，报每盎司765.65美元。(完)