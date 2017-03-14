金价基本持稳 关注美联储政策决定和荷兰大选

路透纽约/伦敦3月13日 - 金价周一基本持稳，美国可能在本周稍后升息的前景使其徘徊在上周触及的五周低位附近，而欧洲大选带来的不确定性刺激了对黄金的买盘。

1908 GMT，现货金微跌0.01%，报每盎司1,204.30美元。上周五触及1月31日以来最低1,194.55美元。美国4月期金收涨0.1%，报每盎司1,203.10美元。

投资者关注周三举行的荷兰议会选举。预计反对欧洲一体化的政党当选的机率不大，但选情跌宕起伏，可能引发人们臆测4、5月举行的法国大选的结果可能出人意料。

另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在周三结束为期两天的政策会议。市场广泛预计美联储可能会上调利率，这可能推高美元，从而导致以美元计价的商品对于非美国企业更昂贵。

“美联储升息已基本被市场消化，今年可能还会再升息两次，”Oxford Economics的分析师Daniel Smith说，“进入升息期通常意味着金价会承压。”

美联储将在周三1800 GMT公布政策声明，之后主席叶伦在1830 GMT举行记者会。市场将密切关注，以判断决策者对经济和政策的立场是否有任何改变。

交易商称，金价只有收在55日移动均线切入位1,209美元之上，才有可能进一步上扬。下档支撑仍在心理位1,200美元。

现货银下滑0.6%，报每盎司16.92美元。现货铂金跌0.5%，报每盎司937.25美元。现货钯金上涨0.95%，报每盎司750.75美元。(完)