金价升逾1.5%触及一周高位 因美联储没有表示要加快升息步伐

路透纽约/伦敦3月15日 - 金价周三升逾1.5%，至一周高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)在一如预期升息25个基点后称要循序渐进地收紧货币政策，这是美联储三个月内第二次升息。

美联储在政策声明中指出，未来升息的步伐会是“循序渐进的”，联储官员维持了今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。

美元指数跌至两周低位，帮助提振金价。10年期美债收益率急挫，美股扩大升幅。

1901 GMT，现货金升1.6%，报每盎司1,217.81美元，此前升至3月7日以来最高1,219.36美元。黄金势将录得9月以来的最大单日升幅。

在美联储声明发表前收盘的美国期金收跌0.2%，报1,200.70美元。

“今日大部分时间在1,200美元附近徘徊，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)仅仅将其2018和2019年加权预估小幅提升了9个基点后，金价应声急升，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。

投资者还聚焦今日的荷兰大选，提振了黄金的避险吸引力。一些人称，即将开始的英国脱欧谈判也增加了地缘政治风险。

现货银急升2.3%，报每盎司17.22美元。

现货钯金升2%，报每盎司951美元，现货铂金升2.2%，报760美元，盘中触及10周低位。(完)