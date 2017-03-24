金价因美元走强下跌 铂金触及两年高位

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约/伦敦3月23日 - 金价周四下滑，因美元走强，铂金延续升势，触及两年高位，因经济数据和汽车行业需求强劲。
1821 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,245.26美元，从盘中触及的2月28日以来最高1,253.12美元回落。
美国4月期金下跌0.3%，报1,246.60美元。
“在今晚美国国会就医保议案投票前，美元小幅走高，公债收益率小涨，股市表现正面，这些都意味着黄金交易员略有回撤，” RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。
美元指数小升至99.769，周三跌至近七周最低的99.547。
分析师称，从技术角度看，金价在1,200美元的关键位置几乎形成了一个V型反转，表明后市可能进一步上涨。
铂金攀升至2015年3月10日以来最高的808.70美元，后缩减涨幅，全日升1.7%，报799.60美元。
铂金与其它贵金属“有完全不同的走势”，荷兰银行商品策略师Georgette Boele称，“铂金与经济数据，新兴和发达国家经济预期的关联性更高。”
欧洲央行周四称，欧元区经济加速复苏；上周的数据显示，美国工厂产出强劲，消费者信心反弹；2月欧洲汽车销售增长。
现货银升0.3%，报17.56美元，钯金升0.3%，报962.40美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。