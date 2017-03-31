金价因美元走坚下跌 但受政治不确定性支撑

路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。

极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷莎·梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵消了美元走强的部分影响。

“金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分析师Bernard Dahdah称。

1754 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期金收跌0.7%，报1,245美元。

美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息

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“市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带来下行压力，”ETF Securities分析师Nitesh Shah称。

其它贵金属，现货银下滑0.2%，报每盎司18.16美元，盘中触及四周高位的18.29美元。

铂金下跌0.06%，报950.95美元；钯金升0.85，报796.50美元。(完)