金价跳涨 此前美国数据不振削弱升息前景

路透纽约/伦敦9月6日 - 金价周二上涨近2%，录得6月以来最大单日百分比涨幅，因美国经济数据令人失望，进一步增强了市场对于美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会在9月政策会议上升息的臆测。

美国8月非制造业新订单分项指数跌至2013年12月以来最低。

现货金连续第四日上涨，日高为每盎司1,351.84美元，上涨1.9%，为6月24日以来最大单日涨幅。1820 GMT，金价涨1.73%，至1,349.29美元。美国期金收升2%，报1,354.0美元。

金价上周四触及两个月低位的1,301.91美元，因预计美国8月就业报告强劲，将使美联储很快回到升息轨道上。但金价之后反弹，因数据弱于预期。

“毫无疑问，过去一周公布的一系列疲弱经济数据将贵金属市场逆转至上行，”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称。

“既然市场现在不必纠结于很快升息的预期，我认为这一走势将继续。”

美元周二急挫逾1%。

即将出炉的美国数据以及美联储官员将要发表的讲话将被密切关注，以寻找升息时机线索。

荷兰银行分析师Georgette Boele称，预计美联储将在12月升息25个基点，经济增速温和，通胀高于经济增长速度，应该在2017年支撑金价。

荷兰银行周二修正了对今年金价和银价的预估。

现货银触及每盎司20.13美元的逾三周高位。

南非最大铂金矿工工会周一称，未能就薪资问题与矿商达成一致，增加了采取行业行动的可能性。南非是全球最大铂金生产国。

铂金表现好于其它贵金属，最高涨3.2%，接近两周高位1,103.40美元；现货钯金升2.7%，报696.72美元。(完)