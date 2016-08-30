金价从近五周低位反弹 因美元走软

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透纽约/伦敦8月29日 - 金价周一受美元回落带动，从近五周低位反弹，摆脱稍早因美国联邦储备委员会(FED/美联储)高阶官员的讲话而面临的压力。美联储主席叶伦和副主席费舍尔的讲话点燃了美联储会尽早升息的臆测。
在美国怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上，美联储主席叶伦表示，经济表现改善，增加了再度升息的理据。之后，美联储副主席费舍尔表示，今年年底前仍可能加息。
根据CME Group的FedWatch工具，市场消化的9月升息机率超过30%，高于叶伦和费舍尔讲话前的18%。
现货金盘中触及7月26日以来最低1,314.70美元。1849 GMT，上扬0.3%，报1,324.41美元，结束过去六日的连跌颓势。
美国12月期金收涨0.09%，报每盎司1,327.10美元。
“贵金属仍因不久将升息的前景而承压，但美元走软在短期内使金市重见生机，”Heraeus Metal Management的副总裁Miguel Perez-Santalla表示。
金价跟随美元走势起伏。叶伦讲话后不久，美元回吐涨幅，因她在讲话中未暗示，是否会在短期内升息，但美元之后反弹，因交易员重新解读叶伦和费舍尔的讲话。
“金价的疲弱走势可能在未来数周延续，我们预计金价将稳步跌至1,270美元，甚至更低，” Richcomm Global Services的交易和研究部主管Pradeep Unni表示。
“看起来，9月升息的理据已明显增强，多数经济数据显示经济改善，”他说。
现货银上扬1.2%，报每盎司18.84美元，稍早触及逾八周最低18.36美元。
现货铂金上扬1.1%，报每盎司1,079.20美元，上周，铂金是跌幅最大的贵金属。现货钯金上扬1.5%，报每盎司695.60美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着