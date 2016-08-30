金价从近五周低位反弹 因美元走软

路透纽约/伦敦8月29日 - 金价周一受美元回落带动，从近五周低位反弹，摆脱稍早因美国联邦储备委员会(FED/美联储)高阶官员的讲话而面临的压力。美联储主席叶伦和副主席费舍尔的讲话点燃了美联储会尽早升息的臆测。

在美国怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上，美联储主席叶伦表示，经济表现改善，增加了再度升息的理据。之后，美联储副主席费舍尔表示，今年年底前仍可能加息。

根据CME Group的FedWatch工具，市场消化的9月升息机率超过30%，高于叶伦和费舍尔讲话前的18%。

现货金盘中触及7月26日以来最低1,314.70美元。1849 GMT，上扬0.3%，报1,324.41美元，结束过去六日的连跌颓势。

美国12月期金收涨0.09%，报每盎司1,327.10美元。

“贵金属仍因不久将升息的前景而承压，但美元走软在短期内使金市重见生机，”Heraeus Metal Management的副总裁Miguel Perez-Santalla表示。

金价跟随美元走势起伏。叶伦讲话后不久，美元回吐涨幅，因她在讲话中未暗示，是否会在短期内升息，但美元之后反弹，因交易员重新解读叶伦和费舍尔的讲话。

“金价的疲弱走势可能在未来数周延续，我们预计金价将稳步跌至1,270美元，甚至更低，” Richcomm Global Services的交易和研究部主管Pradeep Unni表示。

“看起来，9月升息的理据已明显增强，多数经济数据显示经济改善，”他说。

现货银上扬1.2%，报每盎司18.84美元，稍早触及逾八周最低18.36美元。

现货铂金上扬1.1%，报每盎司1,079.20美元，上周，铂金是跌幅最大的贵金属。现货钯金上扬1.5%，报每盎司695.60美元。(完)