金市可能录得三周来首周上涨 因美联储声明打压美元

路透纽约/伦敦3月17日 - 金价周五上涨，将录得三周来的首个周线涨幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)在政策声明中发出的谨慎讯息，拖累美元触及约五周低位，使得黄金对于其它货币持有者来说更便宜。

美联储周三一如预期决定升息，但其维持之前作出的今年升息三次预期不变，令部分希望看到今年可能升息四次暗示的投资者感到失望。

1853 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,229.40美元，本周迄今升2.1%。价格在略低于周四盘中高位的水平徘徊，周四高见1,233.13美元，为3月6日以来最高。

美联储发表声明后，周三和周四金价反弹2.3%。

“今天市场平静下来，过去几日的急升与债市和股市是关联的，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth称。

美国4月期金收高0.3%，报1,230.20美元。

SPDR Gold Shares持金量周四下跌0.28%，为本周第一次下降。

现货银上涨0.5%，报每盎司17.37美元，现货铂金升0.3%，报956.20美元，现货钯金升1.7%，报776.90美元，盘中高见3月1日以来最高的779.30美元。(完)