金价因美元下挫而上涨 但美联储和公债收益率限制升幅

路透纽约/伦敦9月19日 - 金价周一上涨，因美元下滑，但在美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议前市场感到紧张，美国公债收益率上涨也限制了金价的升幅。

1932 GMT，现货金上涨0.3%，报1,313.39美元，上周五最低触及1,306.26美元，为9月1日以来最低水平。美国期金收高0.6%，报1,317.80美元。

美联储周二开始将召开为期两天的会议，周三1800GMT将发表政策声明。预计将维持指标利率不变，但料提供可能在12月升息的清晰信号。

如果维持利率不变，将令美元承压，可能使得黄金更具购买吸引力。

“美元整体上有所下跌，对贵金属，特别是黄金是利好...经济数据不那么好，所以美储储不需要立即行动，”Peter Fertig量化商品研究分析师Peter Fertig称。

实际收益率上涨对黄金多头来说令人担心，比如持有美国通膨保值债券获得的收益，令持有黄金难以有说服力。

中国投资者中秋假日后返回市场，有望帮助提振金价，在1,305美元的100日移动均线切入位有强劲技术支撑。

现货银升1.9%，报每盎司19.12美元，黄金/银比率跌至约68.6。

“按照当前比率，银价对比金价可能定价过高了，使市场容易出现修正。”花旗在一份公告中称。

现货钯金最新升1.9%，报682.97美元，现货铂金涨0.7%，报1,021.60美元。(完)