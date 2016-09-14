金价续跌 因美元走强和美债收益率急升

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透纽约/伦敦9月13日 - 金价周二连续第五日下跌，受压于美元上涨，美债收益率跳涨，以及美国下周是否升息的不确定性。
“今日早盘黄金被看作是安全投资，随着交易的展开，美国公债标售未能达到预期结果，收益率跳涨，金价下跌，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称。
部分投资者没有竞标最新发行的30年期公债，将收益率推升至英国6月底脱欧公投以来的最高。
全球股市和能源价格下跌，美元升0.5%。
1903 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,317.47美元，美国期金收跌0.14%，报每盎司1,323.70美元。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)利率制定委员会(FOMC)一位委员周一称，收紧货币政策的需要“没那么紧迫”。根据CME Group，这一讲话导致交易员将9月升息押注从上周五的24%减少至15%。
美联储将于下周召开为期两天的会议。
铂金下挫2.1%，报1,032美元，盘中跌至200日移动均线切入位附近的1,027.50美元，为7月1日以来最低水平。
德意志商业银行在一份公告中称，“兰特疲弱可能促使南非投资者进一步减少铂金和钯金上市交易基金(ETF)头寸。”
钯金最多下跌1.7%，报649.22美元，为7月20日以来最低。
现货银跌1.2%，报每盎司18.83美元，前一交易日触及逾一周低位的18.69美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
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