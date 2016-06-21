金价急挫近2% 因英国脱欧机率下降

路透纽约/伦敦6月21日 - 金价周二跌至10日低位，因全球股市上涨，且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期减弱。

周一发布的两项民调显示，留欧阵营重获领先地位，尽管第三份民调显示，脱欧阵营略微领先留欧阵营。

“随着脱欧机率下降，风险资产增加，金价承受的压力越来越重，”荷兰银行分析师Georgette Boele称。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称，全球风险和美国就业放缓导致对升息持谨慎态度，此后金价扩大跌幅。

现货金最多跌1.9%，至每盎司1,265.40美元，1842 GMT，下跌1.6%，报1,269.80美元。美国期金收跌1.5%，报1,272.50美元。

“更广泛市场似乎对留欧阵营获胜过于乐观，”麦格理分析师Matthew Turner称。他还补充道，留欧的决定可能意味着美联储可能开始升息，这对金价不利。

Turner称，脱欧实际上将令美元走强，限制金价反弹。

“如脱欧，预计金价走高10%，波动性大幅上升，避险需求、风险厌恶情绪和美元上涨是商品价格的关键驱动因素，”法国兴业银行在一份公告中称。

该银行称，如果留欧，金价波动性上升，投资者重新调整头寸，减少对避险资产的需求。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周一黄金持仓量增加至2013年9月以来最高。

现货银下跌1.3%，报每盎司17.26美元，现货铂金下挫1%，报973.50美元，现货钯金下跌0.3%，报每盎司547.97美元。(完)