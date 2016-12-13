金价从逾10个月低位反弹 因美元下挫

路透纽约/伦敦12月12日 - 金价周一在跌至逾10个月最低后转升，因美国公债收益率从高点回落，美元在美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议前下跌。

市场普遍预计美联储将在周二开始的为期两天的会议上进行近10年来的第二次升息。会议声明将于周三1900GMT发布。现在市场就明年进一步升息的时机下赌注。

1949 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,161.62美元，盘中低见2月5日以来最低的1,151.34美元。

美国期金收高0.3%，报每盎司1,165.80美元。

美元指数下跌，因担心美联储可能暗示美元涨势过度。

“大家等待的主要还不是会不会升息，而是有关未来升息的措辞意味着什么，”Dillon Gage Metals贵金属投资服务执行副总裁Walter Pehowich称。

“如果美联储没有提到未来升息的事情，金价应该从这个非常重要支撑位得到提振。”

主要黄金消费国中国和印度的实货需求也出现萎缩。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)持金量自11月以来已经下降了约9%。

花旗在一份公告中称，对冲基金和上市交易基金明年上半年流向黄金和银的资金可能比今年上半年减少，因美元走强，公债收益率上涨，以及美国实际利率上升都将降低黄金的吸引力。

美银美林在一份公告中称，预计金价明年将跌穿1,150美元，因名义利率将被当选总统特朗普刺激通胀的政策推高。

银价上涨1.4%，报每盎司17.09美元；铂金上涨1.6%，报928.74美元；钯金下跌0.7%，报724.40美元。(完)