金价升穿1250美元 因投资者寻求避险

贝恩资本与KSS合作收购汽车安全气囊制造商高田--消息
路透东京1月19日 - 一名消息人士表示，美国股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)已经与美国汽车零件供应商Key Safety Systems (KSS)合作，将一起援救日本汽车安全气囊制造商高田。高田因为大量召回有问题的安全气囊而陷入困境。
路透纽约/伦敦12月24日 - 金价周三升穿每盎司1,250美元，逼近一年高位，与高评级政府公债一道成为了避险工具，因油价稍早的下跌引发全球股市波动。
现货金最高升2.1%，至每盎司1,252.91美元的盘中高位，略低于2月11日触及的1,260.60美元的一年高位，1925 GMT，上涨0.5%，报1,233.06美元。
交易员和分析师称，即便在美元兑一篮子货币上涨的情况下，金市重新被发现的避险功能吸引了越来越多的需求。美元稍晚下跌。
“黄金上涨，因风险胃纳偏弱，但最令人关注的是，今天金价在美元走强的同时走高，”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Pedersen称。
从技术面来看，金价可能会上探位于一年高位1,260美元的近期高位，MKS Group在一份报告中称。
全球股市下跌，因对经济增长感到担忧，但美国发布原油库存报告后油价转升，股市脱离盘中低位。
美国1月新屋销售大跌。其它数据显示，2月初服务业萎缩，至2013年10月以来的最低。
达拉斯联储总裁柯普朗称，他不认为美国经济会在今年走入衰退。他主张在全球状况不景气的背景下，对收紧政策要有耐心。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量达到2015年3月以来最大，今年以来SPDR持金量的增幅已经超过了去年全年的降幅，为金价提供了支撑。
其它贵金属方面，现货银下跌0.1%，报每盎司15.28美元。现货铂金下跌0.3%，报941.50美元，现货钯金大跌3%，报482.72美元，为1月20日以来最低。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透东京1月19日 - 一名消息人士表示，美国股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)已经与美国汽车零件供应商Key Safety Systems (KSS)合作，将一起援救日本汽车安全气囊制造商高田。高田因为大量召回有问题的安全气囊而陷入困境。
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。