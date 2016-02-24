金价升穿1250美元 因投资者寻求避险

路透纽约/伦敦12月24日 - 金价周三升穿每盎司1,250美元，逼近一年高位，与高评级政府公债一道成为了避险工具，因油价稍早的下跌引发全球股市波动。

现货金最高升2.1%，至每盎司1,252.91美元的盘中高位，略低于2月11日触及的1,260.60美元的一年高位，1925 GMT，上涨0.5%，报1,233.06美元。

交易员和分析师称，即便在美元兑一篮子货币上涨的情况下，金市重新被发现的避险功能吸引了越来越多的需求。美元稍晚下跌。

“黄金上涨，因风险胃纳偏弱，但最令人关注的是，今天金价在美元走强的同时走高，”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Pedersen称。

从技术面来看，金价可能会上探位于一年高位1,260美元的近期高位，MKS Group在一份报告中称。

全球股市下跌，因对经济增长感到担忧，但美国发布原油库存报告后油价转升，股市脱离盘中低位。

美国1月新屋销售大跌。其它数据显示，2月初服务业萎缩，至2013年10月以来的最低。

达拉斯联储总裁柯普朗称，他不认为美国经济会在今年走入衰退。他主张在全球状况不景气的背景下，对收紧政策要有耐心。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量达到2015年3月以来最大，今年以来SPDR持金量的增幅已经超过了去年全年的降幅，为金价提供了支撑。

其它贵金属方面，现货银下跌0.1%，报每盎司15.28美元。现货铂金下跌0.3%，报941.50美元，现货钯金大跌3%，报482.72美元，为1月20日以来最低。(完)