金价在录得四年来最大月升幅后转跌 因美元和股市上扬

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周二转跌，因强于预期的美国数据点燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，提振美元和全球股市上扬。
钯金急升逾6%，受助于美国汽车销售强劲。
2012 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,235.96美元，上月录得四年来最大月涨幅，因全球经济忧虑刺激避险买盘。
美国4月期金收跌0.3%，报每盎司1,230.80美元。
金价稍早上涨，因中国制造业数据疲弱，以及纽约联储总裁杜德利表示，美国经济前景面临下档风险，这可能暗示美联储下次升息的时间要晚于他和他的同僚稍早的暗示。
“美元走强在一定程度上阻碍金市目前的表现，尽管有很多投机资金做多黄金，且交易所交易产品的资金流入升至2009年2月以来第二高水平，”U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示。
美元指数上扬，之前公布的数据显示，2月制造业显示出企稳的迹象，支持了美国利率将攀升的观点，这也是重压金价的因素之一。
美国股市带领全球市场升至一个月高位。
有更多资金流入黄金上市交易基金，暗示投资者对黄金的需求强劲。纽约上市的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量周一增加近15吨，至2014年以来最高水平。
钯金上扬，上月的表现不及其他贵金属，交易商称，2月美国汽车销售猛增至15年高位支撑了钯金价格。
现货钯金盘中大涨6.7%，报每盎司523美元。现货银回落0.1%，报每盎司14.86美元。现货铂金升0.6%，报每盎司935.74美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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