金价受美元下跌带动反弹 无视股市走高和美国数据强劲

路透纽约/伦敦3月2日 - 金价周三受美元转跌带动反弹，无视全球股市上涨和好于预期的美国经济数据。

现货金先跌后升，2014 GMT，上涨0.8%，报每盎司1,241.70美元，美国4月期金收涨0.9%，报每盎司1,241.80美元。

“金价夺回了昨日的失地，尽管旧金山联储主席威廉姆斯发表鹰派讲话，美国民间就业数据强劲，公债收益率走高，美元走强和股市上涨，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易主管Tai Wong称。

旧金山联储主席威廉姆斯称，他对美国经济前景的看法和对美联储今年和明年升息次数的观点没有发生实质改变。

汇丰在一份报告中称，金价在1,250-1,260美元有强大阻力，但“在1,200美元之上形成了稳固的和支撑性的底部，”有足够的风险意愿和不确定性来支撑金价。

在股市大跌和担心全球经济放缓的大环境下，金价今年至今已经累积上涨逾16%，黄金被避险投资者看成是安全的投资工具。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周二达到2014年9月以来最高。

美国经济数据强劲，民间雇主2月增加了21.4万个工作岗位，缓和了对全球经济放缓的担忧。全球主要股市升至近两个月高位，美国公债收益率触及近四周高位。

投资者将关注更多的美国数据，以评估对股市和美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策的影响，其中最重要的是周五发布的非农就业数据。

现货铂金下跌0.2%，报每盎司936.90美元，现货银上涨1.1%，报15美元，现货钯金下跌0.3%，报514.44美元。(完)