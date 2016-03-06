金价持平 在震荡交易中从13个月高位回落

路透纽约/伦敦3月4日 - 金价周五持平，盘中大幅波动，在技术和潜在投资需求推动下两次上探13个月高位，中间受强于预期的美国就业数据拖累大幅下挫。

现货金盘初触及13个月最高，稍晚再次触及1,279.60美元的13个月高位。金价今年至今已上涨19%，得益于对经济的担忧导致股市和油价大幅下挫，提高了对避险黄金的兴致。

即使在强劲就业数据发布后，投资者的强劲买盘兴致持续推升金价。2019 GMT, 现货金下跌0.2%，报每盎司1,260.80美元，盘中曾下跌 1.1%，至1,249.9美元。

美国4月期金收涨1%，报每盎司1,270.70美元。

“隔夜因美元持续走弱而强劲上涨，但快要发布就业数据时，市场开始谨慎，升幅回落，”汇丰证券首席金属分析师James Steel称。

“卖盘被轻易消化了，技术上，昨夜走出了熊市，”他称。

达拉斯联储主席柯普朗称他预计美国经济今年稳健增长，不会滑入衰退。此后，金价缩小涨幅。

美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares数据显示，其持金量周四增加近5吨。

现货银上涨1.7%，报每盎司15.49美元，现货铂金上涨2.9%，报每盎司977.25美元，现货钯金上涨2.5%，报每盎司553.38美元。(完)