现货金价跳升约2% 此前美联储主席叶伦重申对升息会谨慎行事

路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周二跳升约2%，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话暗示联储对升息将保持谨慎。

金价对美国货币政策高度敏感，因升息会推高持有非收益性黄金的机会成本，也会提振美元。上周在联储官员发表了一系列鹰派讲话后，金价下挫3%。

叶伦周二表示，鉴于全球经济风险，美联储对升息会谨慎行事。

1846 GMT，现货金升1.8%，至1,242.60美元，从周一触及的一个月低点1,208.15美元反弹。

美国4月期金升1.3%，或15.70美元，结算价报每盎司1,235.80美元。

美元盘初承压扶助提振金价，在叶伦讲话后，金价扩大升势。受联储鸽派言论影响，美元指数跌至八日低点。

“看来我们可能要再度消化今年仅升息一次的预期。因此金价上扬，”R.J. O'Brien高级商品经纪Phillip Streible表示。

旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美国经济仍允许逐渐升息，对全球经济放缓及金融市场动荡产生冲击的担忧有些过度。

香港政府统计处周二数据显示，今年2月由香港流入中国内地的黄金量按月大幅回升63%，迅速收复此前一个月急速跌势，受投资者避险需求带动。

现货银上升0.7%，至每盎司15.327美元，现货铂金大涨2.2%，至962.99美元，现货钯金上扬1.7%，至577美元。(完)