金价上扬 本季劲升16.2%涨幅为近30年最大

路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周四小涨，因美元和股市走低，金价本季录得近30年来最大季度涨幅，因美国升息预期降温。

升息对黄金的影响很大，因其在推升美元的同时增加了持有无收益资产的机会成本。在美国联邦储备委员会(FED/美联储)去年12月进行近10年来首次升息前，金价下跌了10%。

1855 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,232.06美元。美国4月期金收涨7美元，报每盎司1,235.60美元。

美元指数稍早跌至五个半月低位，推动金价攀升多达1.2%。

全球股市周四走低，为四个交易日来首次。今日是首季的最后一个交易日，期间全球市场经历了过山车般的大起大落。

“从不久前期权到期到市场人气转变，金市表现平稳，涨幅不大，尽管金价在美联储主席叶伦发表鸽派讲话后小涨，”RBC Wealth Management的董事总经理George Gero表示。

“经济仍面临问题，到目前为止通胀低迷，当然，还有交易商最不喜欢的不确定性，这些因素都扶助支撑金价。”

金价周二尾盘上扬，之前叶伦表示，央行在升息问题上宜谨慎行事。

和其他市场一样，金市投资者目前静待周五出炉的美国非农就业报告。如果数据疲弱，将会提振美国短期内不会升息的预期。

金价首季攀升16.2%，为1986年以来最大季度升幅，因全球成长忧虑打压股市，并引发一波避险买盘。

现货银上扬1.5%，报每盎司15.42美元。现货铂金升1.6%，报每盎司975.22美元，盘中触及一周高位982.99美元。现货钯金上涨0.2%，报每盎司562.95美元。(完)