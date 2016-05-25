金价跌至七周低点 因美联储升息预期

路透纽约/伦敦5月25日 - 金价周三跌至七周低点，昨日美国公布的新屋销售数据强劲，提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在短期内升息的预期。

美元指数.DXY回吐涨幅令金价缩减了跌幅。

1918 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,223.93美元，离开了稍早触及的4月6日以来最低水准1,217.25美元。美国6月期金下跌0.4%，收报每盎司1,223.80美元。

“金价走势同美元息息相关，”Cohen & Steers商品策略部门投资组合经理Nick Koutsoftas解释金价同美元反向联动关系时称。

Koutsoftas指出，金价缩减跌幅，因在Markit数据显示美国服务业采购经理人指数低于预期后，美元回落。

上周公布的美联储政策会议记录暗示，美国可能很快升息，之后金价已经累计下跌逾4%。金价对升息相当敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLAD的持金量周二录得一个月来首次下降。

现货银升0.4%，至每盎司16.27美元，盘中稍早跌至五周最低的16.14美元。

现货铂金跌0.3%，至每盎司992.79美元，盘中跌至五周最低的984.96美元；现货钯金跌0.3%，至每盎司530.51美元，脱离盘中触及的12周低点520.60美元。(完)