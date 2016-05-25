金价跌至七周低点 因美联储升息预期

日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透纽约/伦敦5月25日 - 金价周三跌至七周低点，昨日美国公布的新屋销售数据强劲，提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在短期内升息的预期。
美元指数.DXY回吐涨幅令金价缩减了跌幅。
1918 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,223.93美元，离开了稍早触及的4月6日以来最低水准1,217.25美元。美国6月期金下跌0.4%，收报每盎司1,223.80美元。
“金价走势同美元息息相关，”Cohen & Steers商品策略部门投资组合经理Nick Koutsoftas解释金价同美元反向联动关系时称。
Koutsoftas指出，金价缩减跌幅，因在Markit数据显示美国服务业采购经理人指数低于预期后，美元回落。
上周公布的美联储政策会议记录暗示，美国可能很快升息，之后金价已经累计下跌逾4%。金价对升息相当敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLAD的持金量周二录得一个月来首次下降。
现货银升0.4%，至每盎司16.27美元，盘中稍早跌至五周最低的16.14美元。
现货铂金跌0.3%，至每盎司992.79美元，盘中跌至五周最低的984.96美元；现货钯金跌0.3%，至每盎司530.51美元，脱离盘中触及的12周低点520.60美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透利雅得5月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。
“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。