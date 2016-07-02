金价连续第五周上涨 银价急升

路透伦敦/纽约7月1日 - 金价周五升1%，将录得连续第五周上涨，受助于美元走软和英国公投决定脱欧之际货币政策将进一步放宽的预期。

金价涨幅主要来自对黄金的避险需求，投资者在英国意外决定脱离欧盟之前买入黄金以应对不确定性。

对全球增长放缓的忧虑，美国联邦储备委员会(FED/美联储)叶伦主席的鸽派言论，以及零售需求均在上周英国公投前已经支撑金价走高。

现货金盘中升至1,341.40美元高位，1808GMT，升1.2%，报1,337.6美元。6月，黄金价格累积上涨8.8%，为2月以来的最大月度涨幅。美国8月期金收高1.4%，报1,339美元。

现货银价也从金价的强势走势中获利，2014年9月以来首次突破了19美元。今日最高升5%至19.64美元，尾盘涨4.9%，报19.61美元。

银价本周迄今升约11%，将录得2013年8月以来的最大周度升幅。

“美元和以美元计价的贵金属下周将再次成为焦点，因注意力略微从英国脱欧转移，更多地关注经济基本面和美国货币政策，”forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份声明中称。

美元指数下跌0.5%，欧洲股市反弹，因有迹象显示，英国央行、日本央行和欧洲央行等将进一步放宽货币政策。

分析师称，对全球经济的担忧令美国在未来数月内升息的可能性减弱，但更多地将取决于美国经济数据，市场将特别关注7月8日将发布的非农就业报告，以寻找升息线索。

铂金升至5月18日以来最高的1,055美元，将录得去年10月以来最佳周度表现。

钯金升至5月13日以来最高的605.40美元，收盘涨1.2%，报602.05美元，本周将录得3月初以来的最大周度升幅。(完)