金价跌至一周低点 此前美国公布的就业数据胜预期

路透纽约/伦敦8月5日 - 金价周五大跌1.7%，因在美国公布7月非农就业岗位增幅大于预期后，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年加息的可能性增加，带动美元走强。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增幅达到25.5万，高于预估的18万。

1848 GMT，现货金下挫1.7%，报每盎司1,338.25美元，稍早触及一周低位1,336.46美元。现货金今日表现为7月12日来最弱，本周收低0.9%。

交投最活跃的美国12月期金收低1.7%，报每盎司1,344.40美元。

“我认为不是所有的新散户对走向都非常满意的，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示。

“现在就业趋势相当积极，市场不得不考虑升息因素。”

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust周四持金量升至7月11日来最高。

德意志银行分析师Michael Hsueh表示，投资人目前将关注10年期公债收益率，同其相比金价看来估值过高。指标10年期美债收益率今日高见1.587%。

德意志银行预计今年美国将升息一次。

美元指数升0.4%。

其它贵金属方面，现货钯金跌1.2%，报每盎司695.55美元，势将在六周连涨后录得周线下滑。

现货铂金跌1.1%，报每盎司1,145.25美元。现货银大跌2.5%，报每盎司19.77美元，本周将跌2.9%。(完)