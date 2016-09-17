金价跌至两周低位 此前美国发布通胀数据

路透纽约9月16日 - 金价周五跌至两周低位，此前发布的数据显示，美国上月消费者物价指数高于预期，帮助支撑美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍晚升息的可能性，美元跳涨。

通胀是美联储考虑货币政策时的一个关键因素。

但美联储在下周政策会议上升息的前景仍渺茫，路透调查的100位经济学家预计，12月升息机率为70%。

数据发布后，现货金跌至9月1日以来最低的1,306.26美元， 1831 GMT，下跌0.4%，报1,308.33美元。美国12月期金收跌0.6%，报1,310.20美元。

黄金本周下跌1.5%，势将录得三周来的第一个周线下跌。

“美国消费者物价指数对美元利多，将金价推低，”ThinkMarkets分析师Naeem Aslam称。

“足够接近1,300美元技术支撑水平，如果突破这个水平，对黄金是一个利空信号。”

美元兑一篮子货币上涨0.8%。

美国和日本央行将在9月20-21日召开政策会议。美联储预计将于周三1800GMT发表声明。

投资意愿不振，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)持金量周四减少3.3吨。

铂金最多下跌2.5%，至1,005美元的两个半月低位，势将录得连续第七周下跌，为2013年来首次。

钯金升2.4%，报670.40美元，银价下跌0.8%，报18.80美元。(完)