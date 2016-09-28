金价走低 因美国大选首轮辩论后美元和股市上扬

路透纽约/伦敦9月27日 - 金价周二走低，因美元和股市上扬，削弱了对黄金和公债的避险需求。市场认为民主党候选人希拉里在首轮电视辩论中的表现强于共和党候选人特普朗，股市和美元因此受到提振。

黄金通常被视为地缘政治和金融动荡时期的替代投资。辩论结束后，市场风险意愿增强，惠及股市和美元，黄金遭打压。

1839 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,327.46美元，结束六日连涨。美国12月期金收跌1%，报每盎司1,330.40美元。

“总体而言，市场人气对黄金没有支撑作用。人气有所恶化。美元走强也对金价不利，”ABN AMRO商品策略师Georgette Boele表示。

她说，金价在1,300-1,350美元的狭窄区间内波动，这一走势可能会持续，因缺乏重大消息。

部分市场人士表示，美国大选仍是市场的一大热点话题，民调显示，相对于特普朗，希拉里的支持率优势并不十分明显，这可能限制金价跌幅。

美元指数上扬0.2%。

美国公债收益率跌至三周低位。

另外，法国兴业银行预计，2016年第四季，金价小幅上扬至1,350美元，因预期美国联邦储备委员会(FEDF/美联储)升息步伐缓慢，下次升息可能在12月。

其它贵金属方面，现货银回落1.4%，报每盎司19.14美元，为逾两周来最大跌幅。

现货铂金下跌1.6%，报每盎司1,019.80美元。现货钯金攀升0.8%，报每盎司698.80美元。(完)