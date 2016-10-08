金价跌至四个月低位 本周可能创2013年来最大周度跌幅

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦10月7日 - 金价周五连跌第九日，一度触及四个月低位，因计算机交易引发的卖盘，盖过了美国疲弱就业数据带来的支撑，本周有望录得逾三年来最大周度跌幅。
英镑周五在亚洲交易时段闪跌，推动以英镑计价的黄金升至三个月高位。
1911 GMT，现货金下跌0.09%，报每盎司1,252.71美元，盘中下跌1%，触及6月8日来最低1,241.20美元， 本周可能下跌4.8%，创2013年6月来最大周度跌幅。
美国12月期金收跌0.1%，报每盎司1,251.90美元。
现货金周四跌穿200日移动均线“不是个好兆头”，LOGIC Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。
数据显示，9月美国非农就业岗位增速连续第三个月放缓，失业率上升，这在盘初扶助提振金价。尽管就业岗位增长放缓抑制了美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早在下月升息的预期，但预计不会阻止联储在12月升息。
预计本周美元指数仍可能录得6月来最大周度涨幅。
以英镑计价的黄金上扬1.3%，报每盎司1,007.53英镑，盘中急升6.5%，触及7月中以来最高1,059.06英镑，跑赢现货金。
英镑在亚洲交易时段数分钟内闪跌至31年低位。
现货铂金下跌多达1.8%，触及六个月低位946.40美元。
现货银上扬0.9%，报每盎司17.43美元。现货钯金下跌0.42%，报每盎司664.72美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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