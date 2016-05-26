金价转跌 因联储理事鲍威尔发表鹰派讲话支撑美元缩小跌幅

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透纽约/伦敦5月26日 - 金价周四回吐盘初的涨幅，徘徊在略高于前一交易日触及的七周低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事发表的鹰派讲话提振美元。
美联储理事鲍威尔称，如果数据确认经济继续增长，劳动力市场仍收紧，美国可能“相当快”升息。鲍威尔在美国利率制定委员会中具有投票权。
1827 GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,220.16美元。金价周三跌至1,217.25美元的4月6日以来最低水准。美国期金收跌 0.3%，报每盎司1,220.40美元。
稍早，在数据显示美国4月耐久财订单急升后，美元扩大跌幅，金价走坚。
“由于对美国今年夏天升息的预期增强，金价进入了盘整阶段，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称。
美联储上周公布会议记录暗示升息前景，加上美元走强，已经导致金价5月以来下跌逾5%，料创下11月以来最大月线跌幅。
金价对升息相当敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。
市场将关注周五美联储主席叶伦在参加哈佛大学举办的一项活动中的讲话。
现货银上涨0.4%，报每盎司16.33美元，现货铂金升0.1%，报989美元，现货钯金跳涨2.4 %，报540.72美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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