金价触及三周半低点 因美国升息预期增强

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周一跌至三周半低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早6月升息预期增强，但尾盘空头回补入场令价格离开盘中低位。
自美联储上周公布4月会议记录以来，金市一直承压。会议记录显示，美联储官员相信美国经济可能已为下月升息做好准备。
金价对利率水平较为敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。
圣路易斯联储总裁布拉德周一称，美国利率太长时间处于低位可能引发金融不稳定，市场升息预期增强“可能是好事”。
“联储会议记录显然比预期得更鹰派，导致金市人气发生一些变化，现在联储6月或者7月升息的可能性提高了，”荷银证券分析师Georgette Boele称。
现货金稍早跌至1,242.63美元的4月28日以来最低。1925GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,250.96美元。美国6月期金跌0.1%至1,251.50美元。
多位联储官员本周将发表讲话，预计将强化数月内升息的预期，联储主席叶伦周五将参加哈佛大学主办的一项活动。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量增加1%至869.26吨，创2013年11月以来最高。
现货银最多跌1.4%至每盎司16.27美元，为4月19日以来最低；现货铂金至多跌1.7%至每盎司1,000.73美元，为4月26日以来最低价；现货钯金至多跌2.3%至545.31美元，为4月14日以来最低。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。