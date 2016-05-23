金价触及三周半低点 因美国升息预期增强

路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周一跌至三周半低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早6月升息预期增强，但尾盘空头回补入场令价格离开盘中低位。

自美联储上周公布4月会议记录以来，金市一直承压。会议记录显示，美联储官员相信美国经济可能已为下月升息做好准备。

金价对利率水平较为敏感，利率上升将加大持有非孳息黄金的机会成本。

圣路易斯联储总裁布拉德周一称，美国利率太长时间处于低位可能引发金融不稳定，市场升息预期增强“可能是好事”。

“联储会议记录显然比预期得更鹰派，导致金市人气发生一些变化，现在联储6月或者7月升息的可能性提高了，”荷银证券分析师Georgette Boele称。

现货金稍早跌至1,242.63美元的4月28日以来最低。1925GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,250.96美元。美国6月期金跌0.1%至1,251.50美元。

多位联储官员本周将发表讲话，预计将强化数月内升息的预期，联储主席叶伦周五将参加哈佛大学主办的一项活动。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量增加1%至869.26吨，创2013年11月以来最高。

现货银最多跌1.4%至每盎司16.27美元，为4月19日以来最低；现货铂金至多跌1.7%至每盎司1,000.73美元，为4月26日以来最低价；现货钯金至多跌2.3%至545.31美元，为4月14日以来最低。(完)